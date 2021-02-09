واشنطن توضح قرار التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

2021/02/09 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، أن الوزارة أطلعت الكونغرس، الأسبوع الماضي، على عزم الوزير، أنتوني بلينكن، سحب أنصار الله الحوثيين عن لائحة المنظمات الإرهابية العالمية.

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