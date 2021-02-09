إيران‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬ماكرون‭:‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬لوسيط‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي

2021/02/09 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتجاج‭ ‬ايراني‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬لاستخدامها‭ ‬مصطلح‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ موسكو‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ سلمت‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬مذكرة‭ ‬احتجاج‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬بسبب‭ ‬تسمية‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬ ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬روسي‭ ‬حول‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬سعيد‭ ‬خطيب‭ ‬زاده‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬الاحتجاج‭ ‬إطلاق‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬الخليج‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ […]

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