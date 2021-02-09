2021/02/09 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحتجاج ايراني على روسيا لاستخدامها مصطلح الخليج العربي موسكو – طهران – الزمان سلمت السفارة الإيرانية في موسكو مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية بسبب تسمية الخليج العربي. ولم يصدر تعليق روسي حول ذلك، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أوضح أن سبب الاحتجاج إطلاق تسمية «الخليج العربي» في تغريدة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترد على عرض ماكرون:لا حاجة لوسيط في الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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