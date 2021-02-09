أهم من القمم العربية

2021/02/09 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام باتت الاتصالات والتنسيقات الثنائية بين الدول العربية أكثر نجاعة من المؤتمرات العامة التي يشارك فيها الجميع.ثمّة مخرجات ونتائج عملية متاحة للعرب حين يكون التنسيق محدوداً ومرتبطاً بأهداف بعينها ذات تخصيص لعبور عقبات.في حين انَّ مؤتمرات القمة العربية كانت على الدوام،لاسيما في العقود الثلاثة الاخيرة، مُنطلقاً لانقسامات جديدة تظهر بعد فترة […]

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