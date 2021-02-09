انفجار يستهدف منطقة الشعب في العاصمة بغداد

2021/02/09 | 01:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني الثلاثاء، بإنفجار عبوة ناسفة في منطقة الشعب ببغداد دون اصابات تذكر.

وقال المصدر لـ NRT عربية اليوم (9 شباط 2021) ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مدرسة الوطن بمنطقة الشعب في بغداد، مضيفا ان الانفجار لم يسفر عن اي اصابات تذكر.

الى ذلك وجهت سرايا السلام، الاثنين، عناصرها بالنفير والتأهب والاستعداد لأعلى مستوى، لحماية العاصمة بغداد والمحافظات من هجمات "نوعية كبيرة" يستعد لها تنظيم داعش.

وقال مراسلنا نقلا عن السرايا، ان "هناك معلومات استخباراتية مؤكدة عن نية داعش لشن هجمات نوعية كبيرة في بغداد وباقي المحافظات، وكذلك يصاحبها عمليات فوضى وتخريب من جهات اخرى متحالفة مع التنظيم".

وأضاف، ان "سرايا السلام وجهت برفع الجهوزية واليقظة الى أعلى المستويات، كما وجهت بانتظار توجيهات القيادة العامة لسرايا السلام التي ستصدر لاحقا".

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