وزير الخارجية الكويتي يؤكد دعم دول الخليج للعراق في اتخاذ القرار

2021/02/09 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزير الخارجية فؤاد حسين التقى وزير خارجية دولة الكويت احمد ناصر المحمد الصباح، وجرى خلال اللقاء الذي عقده على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة على المُستوى الوزاريّ بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واضاف، انه جرى التأكّيد على ضرورة تعميق العلاقات بما يُحقـِّق مصالح الشعبين الشقيقين، ومُناقشة القضايا التي تهمُّ البلدين، والمنطقة العربيَّة، وضرورة تفعيل مقررات مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي عقد في دولة الكويت.

واشار الى ان الجانبين اتفقا على أهمِّية التعاون في المجالات كافة، واستمرار المُشاوَرات، وتبنـِّي الحوارات الهادفة التي من شأنها حفظ الوحدة العربيَّة، ومُواجَهة التحدِّيات التي تعاني منها عُمُوم المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن.

من جانبه أكّد وزير الخارجيّة الكويتي، بحسب البيان، دعم جُهُود دول الخليج للعراق في اتخاذ القرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، لافتا الى أن اللجنة العراقيّة-الكويتية ستستأنف اجتماعاتها بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

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