وزير عراقي: تفهم تركي لحاجة البلاد المائية واستجابة إيرانية منتظرة

2021/02/09 | 01:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، اليوم الاثنين، أن الوفد التركي سيصل إلى بغداد خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشة تفاصيل بروتوكول التعاون في مجال نهر دجلة.وذكر الوزير الحمداني لقناة "العراقية الاخبارية"، أن الحكومة …

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