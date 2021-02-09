رئيسا الجمهورية والوزراء في العراق يبحثان جهود إقرار موازنة 2021

2021/02/09 | 01:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع السياسية وجهود إقرار الموازنة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، إن مصطفى الكاظمي رئيس …

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