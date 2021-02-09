وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي ويؤكدان ضرورة تفعيل مقررات مؤتمر اعادة اعمار العراق

2021/02/09 | 01:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين نظيره الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح ، على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة على المُستوى الوزاريّ في القاهرة .وجرى خلال اللقاء ، حسب بيان لوزارة الخارجية ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكّيد على ضرورة تعميقها بما يُحقـِّق مصالح الشعبين الشقيقين، ومُناقشة القضايا التي تهمُّ العراق ودولة الكويت والمنطقة العربيَّة، وضرورة تفعيل مقررات مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي عقد في دولة الكويت.واتفق الجانبان على أهمِّية التعاون في المجالات كافة، واستمرار المُشاوَرات، وتبنـِّي الحوارات الهادفة التي من شأنها حفظ الوحدة العربيَّة، ومُواجَهة التحدِّيات التي تعاني منها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الادارة الجديدة في واشنطن.واكد وزير الخارجيّة الكويتي دعم جُهُود دول الخليج للعراق في اتخاذ القرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مبينا :" ان اللجنة العراقيّة-الكويتية ستستأنف اجتماعاتها بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة "./ انتهى

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