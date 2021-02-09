رويترز: سلطات ولاية جورجيا تفتح تحقيقا في جهود ترامب لقلب نتائج الانتخابات 

2021/02/09 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت السلطات في ولاية جورجيا الأميركية تحقيقا بشأن الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية رغم التصديق مرارا على فوز جو بايدن في الولاية، وفقا لما نقله مسؤول لوكالة رويترز.

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