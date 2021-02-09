واع والصباح تحصدان جائرة التميز

2021/02/09 | 02:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

حصدت وكالة الانباء العراقية (واع) وجريدة الصباح على جائزة التميز في المهرجان الذي اقيم في نادي الصيد ببغداد ضمن الاستفتاء السنوي لمؤسسة موازين بحضور رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ومحافظ صلاح الدين عمار الجبوري.

ونال الزميل ليث محمد رضا الموظف في وكالة الانباء العراقية جائزة افضل صحفي اقتصادي، كما نال الملحق الرياضي لجريدة الصباح الجائزة لافضل ملحق رياضي.

وقال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي خلال المهرجان، انه بارك للمتميزين في الاسرة الصحفية، واشاد بجهد القائمين على موازين، مؤكدا ان البلدان لا تنهض الا بالمبدعين.

من جهتها، أشارت النائبة انسجام الغراوي، الى أن "تكريم اي شخص هو حافز ودافع لتقديم الافضل في كل مفاصل الاعلام"، مبينة ان "هناك من ينظر الى الحافز المادي وانما في الحقيقة الحافز المعنوي هو الدافع الاكبر للاعلامي".

الى ذلك، قال رئيس لجنة استفتاء موازين الشاعر مناف ابو رغيف، انه "في ظل تحدي الظروف المحدقة بالعراق، أصرت موازين على إقامة احتفائها السنوي، لإعطاء كل ذي حق حقه"، لافتا الى ان "المرشحين أسماء متميزة، لها حضورها في حقولها المعرفية والجمالية".

بدوره، ذكر الزميل ليث محمد رضا: ان "هذا الفوز هو لكل الاساتذة والزملاء الذين عملت معهم منذ 2008 الى هذا اليوم في الصحافة الاقتصادية" ، مضيفا: "فزت بجائزة الصحفي الاقتصادي المميز وهذا التخصص مركب من الصحافة والاقتصاد والذي يقتضي الدقة والمهارة".

وتابع: "تعلمت الكثير ممن سبقوني في هذا المجال وكانت تجربة جميلة ومهمة "، معربا عن شكره للجميع ولكل من صوت له.

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