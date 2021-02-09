2021/02/09 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: معتز عباس

كشف بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو عن برنامج البابا فرانسيس في زيارته إلى العراق، مؤكدا أنها تتضمن لقاء السيد السيستاني وعدد من قادة البلاد.

وقال ساكو في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، امس الاثنين:إن “زيارة البابا الى العراق تعتبر الاولى على مدى التاريخ”، لافتا الى أن “زيارة البابا تمثل انفتاحا كبيرا للعراق وستكون فرصة للعراق وللعراقيين للانفتاح على العالم وبناء حضارتهم وثقافتهم وطروحات تاريخهم”.

وأضاف، أن “العراق عانى كثيرا وهو بلد مهم للإسلام الشيعي والسني وايضا للمسيحيين وفيه أقدم كنيسة والبابا مهتم بزيارة العراق وهي زيارة تاريخية تحمل رسالة تتضمن احترام الحياة والسلام لأن الجميع اخوة من اسرة واحدة ويجب محبة بعضهم للآخر والقيم الاخرى من السلام والمحبة التي تمنع القتل وتخريب البلد وتدمير الحياة”.

وتابع ساكو أن “زيارة البابا تحمل رسالة ايضا على الجانب الدبلوماسي والدولي لأنه يمثل اكثر من ملياري كاثوليكي وثلاثة مليارات مسيحي و170 سفارة في العالم وهو دفع كبير للقضية العراقية”.

وأوضح ساكو أن “برنامج الزيارة يتضمن الوصول الى بغداد وسيستقبله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المطار بعدها يتوجه لقصر السلام لزيارة رئيس الجمهورية ثم يلتقي به رجال الدين المسيحيون، مبينا أن “البابا سيزور في اليوم الثاني النجف الاشرف وسيلتقي آية الله العظمى السيد علي السيستاني”.

ولفت الى أن “زيارة النجف الاشرف ستكون فرصة للحوار من اجل التعاون بين الاديان لإنقاذ الانسان لأنه محور الاديان، وأن البابا يؤكد على تحاور الاديان والتعاون في ما بينها وتعميق المشتركات بينها وتقليص المختلفات واحترامها ايضا ولكن بدون قتال وذكر ذلك خلال خطابه في مناسبة الذكرى الثانية للتوقيع على وثيقة الاخوة الانسانية في ابو ظبي قبل يومين”.

وأشار الى أن “البابا سيزور بعد النجف الاشرف مدينة أور التاريخية وسيلتقي ممثلين عن الديانات المسيحية والمسلمة والصابئة والايزيدية وسيكون هناك ممثل من الديانة اليهودية وستكون هناك صلاة مشتركة مسيحية اسلامية من اجل السلام وبعد أور سيعود الى بغداد للاحتفال بالقداس”،.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفاتيكان يعلن جدول زيارة البابا إلى العراق) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفاتيكان يعلن جدول زيارة البابا إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).