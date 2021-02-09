الكاظمي: لن نصل إلى التنمية من دون مكافحة الفساد

2021/02/09 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الاستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل الأمثل لاقتصاد مستقبلي.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن الكاظمي ترأس أمس الاثنين، الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية لعام 2021، وناقش المجلس عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوجيهات المتعلقة بها.

وشدد الكاظمي، بحسب البيان، على أن «الاستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل الأمثل لتأسيس اقتصاد مستقبلي مستدام يعالج التحديات ويؤمن ازدهاراً طويل الأمد» وأضاف، أن «دور الدولة ينبغي أن يتجه نحو تأسيس البنى التحتية البشرية والمادية للتنمية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتحمل دوره في تسريع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، التي تحفظ كرامة المواطن ومستقبل اسرته ، وأشار إلى «أننا لن نصل الى التنمية الحقيقية من دون مكافحة منهجية للفساد، الذي أخذ يؤسس لنهج استئثار يعتمد على النفوذ والخروج عن القانون، وينتج حالة جديدة مقلقة من التفاوت الطبقي».

كما بيّن الكاظمي، أن «الحكومة ستستمر في اتخاذ القرارات الصعبة، رغم التداعيات السياسية، ورغم ما قد يحدث من سوء فهم شعبي هنا أو هناك، ولكن المسؤولية التأريخية التي وجدنا أنفسنا فيها تحتم علينا المضي بخطوات تحقق المصالح الوطنية الستراتيجية للبلد».

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