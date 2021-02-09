الصحة: لم نسجل أي إصابة بسلالة «كورونا الجديدة»

2021/02/09 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : مصطفى ابراهيم

اتّخذت وزارة الصحة والبيئة، اجراءات وقائية لمواجهة سلالة «كورونا» الجديدة، بينما اشارت الى عدم وجود اي اصابة بها في عموم البلاد.

وقالت مديرة العلاقات العامة في الوزارة ربى فلاح حسن، في تصريح صحفي: ان «الوزارة ومنذ بداية الجائحة متأهبة لأي زيادة في عدد الاصابات مع ذلك وضعت عدة اجراءات وقائية وقانونية بحق اي مقصر وغير ملتزم بالإجراءات الوقائية، اذ اصدرت دائرة الصحة العامة توجيها لجميع المولات والمطاعم والمقاهي ومعاهد الدروس بالإغلاق في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية».

وأوضحت، ان «هناك اجراءات قانونية ايضا وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الاهلية والحكومية التي لا تلتزم بالتعليمات وعدم السماح لأي طالب او تدريسي بالدخول الى المدارس او الكليات من دون ارتداء كمامة».

وأضافت انه «على الرغم من عدم وجود اي اصابة بالسلالة الجديدة في عموم العراق حتى هذه اللحظة، الا ان ظهور سلالة جديدة هو امر متوقع ومنذ بداية الجائحة ووزارة الصحة تتوقع ظهور عدة سلالات اخرى وهي متواصلة مع مركز السيطرة على الامراض الانتقالية التابع لدائرة الصحة العامة وكذلك مع منظمة الصحة العالمية بهذا الامر».

وتابعت حسن، انه «مع تزايد عدد الاصابات وعدم التزام المواطنين ونحن في موسم شتاء وهناك انخفاض في درجات الحرارة وهذا يعد بيئة ومناخا ملائما لانتشار الامراض التنفسية والوبائية والانتقالية و من الممكن الدخول في موجة اشد وأخطر ونحن ما زلنا في دائرة الخطر ولم نتخطاها على الرغم من ازدياد نسب الشفاء».

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