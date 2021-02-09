حراسة مشددة ونقش أثري.. الكشف عن مسلة معدنية جديدة في تركيا

2021/02/09 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يبدو أن المسلات المعدنية، مثل جائحة كورونا، تأبى أن تختفي مع عام 2020"، بهذه الجملة افتتحت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يكشف ظهور مجسم جديد في تركيا، ينفرد بميزات مختلفة عن غيره.

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