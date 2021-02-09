ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 2%

2021/02/09 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت العقود الآجلة للنفط 2 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، بدعم من تخفيضات في الإمدادات بين منتجين رئيسيين، وآمال بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

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