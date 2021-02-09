"أكثر من 4700 دولار".. بيتكوين تحقق مكاسب قياسية مجددا

2021/02/09 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسّعت العملات المشفرة مكاسبها في آسيا الثلاثاء، مع وصول بيتكوين وإيثيريوم إلى مستويات قياسية، في أعقاب استثمار إعلان شركة "تسلا" استثمارها في بيتكوين.

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