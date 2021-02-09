الخارجية الأميركية تدعو الحكومة السودانية للمضي في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة

2021/02/09 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الخارجية الأميركية، الاثنين، بإعلان رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، عن حكومة جديدة وفقاً لاتفاق جوبا للسلام والتي تضم أعضاء من مناطق النزاع والمهمشة في السودان.

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