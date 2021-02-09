9.7 مليون دولار.. مساعدة أميركية لدعم الانتخابات العراقية

2021/02/09 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب مكتب الأمم المتحدة في العراق، بمساهمة الولايات المتحدة الأميركية لمساعدة في بناء القدرات داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

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