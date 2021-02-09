2021/02/09 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديموقراطية، على قدر ما تغنى بها سياسيو العصر الحديث في محاولة لزغللة أعين الشعوب، هي نظام فيه الكثير من الإشكاليات والقصور.هناك أمثلة متعددة على المخرجات المروعة أحياناً للديموقراطية، لربما أوضحها عالمياً هو المثال الأمريكي، إلا أن أوقعها وأكثرها قرباً من واقعنا العربي هو المثال الكويتي، بكل ما يقدم من تناقضات وتعطيلات ومخرجات تأزيمية حقيقية.ومن داخل المثال الكويتي، تتجلى صور عدة لمخرجات الديموقراطية التأزيمية، آخرها هو ما تجلى من حيث التعامل الحكومي مع أجانب الكويت، وهو تعامل يرضخ للكثير من

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