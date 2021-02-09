سواريز يحطم رقما تاريخيا لرونالدو بعد هدفين في مرمي سيلتا فيغو

2021/02/09 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، من تحطيم رقم تاريخي في الدوري الإسباني كان قد سجله النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبا في ريال مدريد.

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