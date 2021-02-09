بيان تضامن مع شهداء الطبقة العاملة المفربيه وأسرهم ال28 عاملا وعاملة من عمال الغزل والنسيج بطنجه. - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/02/09 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر يتقدم تيار الكفاح العمالى .القاهره وبغداد اليوم 9فبراير شباط 2021 نتقدم بتعازينا الحارة لعائلات الضحايا شهداء فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28امس عاملا وعاملة، وتعتبر استشهادهم إدانة صارخة للسياسات اللاجتماعية للدولة الخديمة لمصالح الرأسمال والمشرعنة لاستغلال الطبقة العاملة والدوس على كرامتها وحقوقها في ظروف عمل ينتفي فيها احترام قوانين الشغل الدولية والوطنية.نعلن نحن تيار الكفاح العمالى .القاه ......





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