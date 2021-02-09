مصير أمازيغ ليبيا خارج مشاريع المتحاربين - صلاح بدرالدين

2021/02/09 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين خلال الاجتماعات المتتالية في غضون الأشهر الأخيرة من جانب المدنيين والعسكريين ، واللقاءات الحوارية المتكررة وآخرها المؤتمر الافتراضي لخمسة وسبعين شخصية اختارتها بعثة الأمم المتحدة والتي تمخضت عنها اختيار السلطة التنفيذية ، أي رئيس مجلس الدولة ، ورئيس الحكومة ،تميز كما يبدو باالتجاهل التام لتمثيل المكون الامازيغي في الحوارات واللجان المشاركة ، مما دفع النشطاء الامازيغ وحركاتهم المدنية الى الاحتجاج ......





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