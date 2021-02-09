أزمة تنمية وليس انفجار سكاني - إلهامي الميرغني

2021/02/09 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني عادة ما تحمل الدول الفاشلة أزماتها علي المواطنين لتخلي مسئوليتها وتحمل المواطن البسيط أعباء الأزمة.منذ السادات وحتي الان يتردد بين الحين والآخر أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار سياساتهم وهي أكذوبة اطلقتها الأنظمة الفاشلة لتغطي عجزها وفشلها،عندما علق حسني مبارك فشل سياساته التنموية علي الزيادة السكانية .



رد عليه الاستاذ الدكتور إبراهيم العيسوي بكتابه الهام " إنفجار سكاني أم أزمة تنمية " والذي نشره ال ......





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