2021/02/09 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، من مشاريع اعادة النازحين من عوائل داعش الارهابي الى العراق، لافتا الى ان الفكر الارهابي مازال قائما ولايمكن التصالح مع قتلة الشعب العراقي او ابقائهم في السجون من دون تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “ العراق لايمكنه ان يجري مصالحة مع القتلة والمجرمين ومن تلطخت اياديهم بدم الشعب العراقي، اذ يتوجب على الحكومة عدم التهاون مع ملف من اجرموا بحق العراق”.واضاف ان “الحكومة يجب ان تحذر وتبعد نفسها عن الوقوع بالخطأ، حيث ان مشاريع اعادة عوائل الارهاب للعراق سيكون له مردودات سلبية خاصة ان الفكر الاجرامي مازال قائما لديهم”.وبين ان “مايجري من اعمال ارهابية بين الحين والاخر في صلاح الدين وغيرها من المحافظات ماهو الا نتاج الافكار الارهابية، وبالتالي لايمكن التصالح مع الارهاب وينبغي تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم لضمان عدم تدخل بعض الاطراف والمال لاخراجهم من السجون”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح يحذر الحكومة من التصالح مع قتلة الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح يحذر الحكومة من التصالح مع قتلة الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).