2021/02/09 | 08:45 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 9 فبراير 2021 | 08:34 صباحاً | عدد القراءات : 9

ايران تبدأ التطعيم ضد كورونا اليوم

أعلن رئيس الجمهورية الإيراني ، حسن روحاني، عن بدء التطعيم ضد كورونا اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) في إيران وانه سيستمر بوتيرة سريعة في إطار الوثيقة المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وفي تصريح له يوم امس (الإثنين)، أعرب روحاني عن تمنياته في أن يكون العام المقبل عاما أفضل للشعب الإيراني في مواجهة هذا الفيروس وكذلك الحظر المفروض الذي فشل بالطبع.





وفي سياق آخر، أعرب روحاني عن ارتياحه لافتتاح العديد من المشاريع في القرى والأرياف في البلاد، مهنئا بمناسبة ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.

ونوه الى إنجازات الحكومة الإيرانية في تنفيذ المشاريع الخاصة بايصال الكهرباء، والمياه والغاز، وتعبيد الطرق، وإنشاء المدارس، وكذلك المشاريع التي نفذتها في القطاع الصحي، والزراعي، والإتصالات، ومن أجل انعاش الصناعات اليدوية والنهوض بالسياحة في المناطق القروية في البلاد، مشيرا الى توفير 262 ألف فرصة عمل نتيجة تنفيذ هذه المشاريع.

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