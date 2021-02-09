أول تعليق من سرايا السلام بعد الكشف عن مخطط

2021/02/09 | 08:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "سرايا السلام" العراقية، نتائج اجتماع عقدته بعد الكشف عن مخطط لـ"استهداف المقدسات"، مشيرة إلى تنسيقها مع الأجهزة الأمنية من أجل إحباط ذلك المخط...

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