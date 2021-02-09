صحف الثلاثاء تهتم بنقاشات الموازنة وزيارة البابا المرتقبة للعراق ومواضيع اخرى

2021/02/09 | 09:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء التاسع من شباط بنقاشات الموازنة وزيارة البابا المرتقبة للعراق ومواضيع اخرى.وعن الموازنة قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان اللجنة المالية النيابية افصحت عن إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين فور إقرار قانون الموازنة العامة 2021، وكشفت عن تخفيض العجز في الموازنة العامة إلى 24 تريليون دينار بدلا عن 71 ترليون دينار، مؤكدة ان احتياطات البنك المركزي لن تُمَسَّ في الموازنة.واوضحت الصحيفة ان اللجنة المالية النيابية ما زالت تواصل اجتماعاتها اليومية في مبنى دار الضيافـة لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، مشيرة الى ان اللجنة المالية سلمت رسميـا، يوم امس الاول الاحد، نسخة نهائيـة من التعديلات التي اجرتها على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 الى الحكومة لدراستها والموافقة عليها .الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة، النائب ندى جودت، قولها ”: ان “اجتماعات مناقشة مسودة قانون الموازنة لاتزال مستمرة يوميا لإيجاد معالجات حقيقية لإشكالات عديدة، منها حجم الموازنة الضخم، وملف نسبة اقليم كردستان، وخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، والقروض المحلية والخارجية التي بذمة الحكومة”.واضافت ان “ اقرار الموازنة يتوقف على قرار اللجنة المالية النيابية بإنهاء صياغة كل التعديلات ووضع اللمسات الأخيرة قبل موعد جلسة التصويت امام البرلمان”.مبينة ان “ المسودة النهائية لقانون الموازنة ستعرض على قادة الكتل والرئاسات الثلاث قبل التصويت داخل مجلس النواب “.بالمقابل كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية عن تفاصيل الاجتماعات التي سيعقدهـا الوفد الكردي المتوقع وصوله الى العاصمة بغداد خلال الساعات المقبلـة، بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 .وذكر النائب عن كتلة التحالف، ديار برواري، في تصريح صحفي: ان “سلسلة اجتماعات الوفد الكردي مع اللجنة المالية النيابية ستفضي الى رؤية واضحة عن التخصيصات التي يحتاجها الاقليم في قانون الموازنة العامة “.واضاف ان “الكتل الكردية لديها القناعة بأن فقرات مشروع قانون الموازنة التي ارسلتها الحكومة ستكون عملية وبالإمكان تطبيقها، لكن ذلك لا يمنع ان ما تذكره اللجنة المالية النيابية يسري على ممثلي الكتل السياسية داخل البرلمان”.مبينا ان “الوفد الكردي سيخوض جملة لقاءات ومباحثات سياسية حتى لا يكون هناك تغيير بالفقرات الخاصة بمستحقات الاقليم خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة بصيغتها النهائية في مجلس النواب”.واوضح ان “ الاجتماعات الجديدة ستضع اللمسات الاخيرة بشأن الاتفاق على حصة الاقليم والالتزامات المستحقة على الاقليم للحكومة، ليصادق عليها مجلس النواب بالصيغة نفسها التي يتم الاتفاق عليها بين اللجنة المالية النيابية ورؤساء الكتل السياسية والوفد الكردي “.صحيفة الصباح اهتمت بزيارة البابا المرتقبة للعراق ونقلت عن بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو قوله:إن “زيارة البابا الى العراق تعتبر الاولى على مدى التاريخ”، لافتا الى أن “زيارة البابا تمثل انفتاحا كبيرا للعراق وستكون فرصة للعراق وللعراقيين للانفتاح على العالم وبناء حضارتهم وثقافتهم وطروحات تاريخهم.وأضاف، أن “العراق عانى كثيرا وهو بلد مهم للإسلام الشيعي والسني وايضا للمسيحيين وفيه أقدم كنيسة والبابا مهتم بزيارة العراق وهي زيارة تاريخية تحمل رسالة تتضمن احترام الحياة والسلام لأن الجميع اخوة من اسرة واحدة ويجب محبة بعضهم للآخر والقيم الاخرى من السلام والمحبة التي تمنع القتل وتخريب البلد وتدمير الحياة.وتابع ساكو أن “زيارة البابا تحمل رسالة ايضا على الجانب الدبلوماسي والدولي لأنه يمثل اكثر من ملياري كاثوليكي وثلاثة مليارات مسيحي و170 سفارة في العالم وهو دفع كبير للقضية العراقية.وأوضح ساكو أن “برنامج الزيارة يتضمن الوصول الى بغداد وسيستقبله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المطار بعدها يتوجه لقصر السلام لزيارة رئيس الجمهورية ثم يلتقي به رجال الدين المسيحيون، مبينا أن “البابا سيزور في اليوم الثاني النجف الاشرف وسيلتقي آية الله العظمى السيد علي السيستاني.ولفت الى أن “زيارة النجف الاشرف ستكون فرصة للحوار من اجل التعاون بين الاديان لإنقاذ الانسان لأنه محور الاديان، وأن البابا يؤكد على تحاور الاديان والتعاون في ما بينها وتعميق المشتركات بينها وتقليص المختلفات واحترامها ايضا ولكن بدون قتال وذكر ذلك خلال خطابه في مناسبة الذكرى الثانية للتوقيع على وثيقة الاخوة الانسانية في ابو ظبي قبل يومين.وأشار الى أن “البابا سيزور بعد النجف الاشرف مدينة أور التاريخية وسيلتقي ممثلين عن الديانات المسيحية والمسلمة والصابئة والايزيدية وسيكون هناك ممثل من الديانة اليهودية وستكون هناك صلاة مشتركة مسيحية اسلامية من اجل السلام وبعد أور سيعود الى بغداد للاحتفال بالقداس.”،صحيفة الزمان اهتمت بتصاعد الاصابات بكورونا في العراق وقالت ان وزارة الصحة والبيئة توعدت بأجراءات قانونية بحق المخالفين لتعليمات الوقائية من الفايروس، عقب رصد اعلى معدل اصابات بكورونا بعد انخفاض استمر لاشهر، وسجل العراق امس الاثنين 1713 اصابة مؤكدة بكورونا في عموم البلاد.الصحيفة نقلت عن عضو الفريق الطبي الساند للوزارة ربى فلاح حسن قولها في تصريح امس ان (الوزارة ومنذ بداية الجائحة هي متأهبة لأي زيادة في عدد الاصابات مع ذلك وضعت اجراءات وقائية وقانونية بحق اي مقصر وغير ملتزم بالوقائية ، حيث اصدرت دائرة الصحة العامة توجيها للمولات والمطاعم والمقاهي ومعاهد الدروس بالإغلاق في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات العليا)،واضافت ان (هناك اجراءات قانونية وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الاهلية والحكومية التي لا تلتزم بالتعليمات وعدم السماح لأي طالب او تدريسي بالدخول الى تلك المؤسسات او الكليات بدون ارتداء كمامة)، ولفتت الى انه (برغم عدم وجود اي اصابة بالسلالة الجديدة في العراق ، الا ان ظهورها هو امر متوقع ، والوزارة متواصلة بشكل يومي مع مركز السيطرة على الامراض الانتقالية التابع للصحة العامة وكذلك منظمة الصحة العالمية بهذا الامر)، مؤكدة ان (الوزارة اتخذت اجراءاتها الوقائية والاحترازية لمنع دخول هذه السلالة الى البلاد)، مشيرة الى (تهاون كبير من المواطنين وعدم التزامهم ادت الى زيادة في عدد الاصابات والوزارة بدورها دائما تشدد وتؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي ومنع اقامة مجالس العزاء والافراح للحد من عدد الإصابات./انتهى

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