محافظ البصرة يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي

2021/02/09 | 09:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجي

التقى محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني، امس الاثنين، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ البصرة المهندس اسعد العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان الاخير التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اثناء زيارته لمحافظة البصرة.

ويجري الفياض زيارة الى محافظة البصرة.

وتتمتع محافظة البصرة باستتباب الامن منذ فترة.

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