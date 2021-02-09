الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو التعافي مع تسارع توزيع اللقاح

2021/02/09 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

يتجه الاقتصاد الأوروبي نحو مؤشرات إيجابية في الربع الثاني وفق ترجيحات خبراء بالتوازي مع تسارع توزيع لقاح كورونا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن:اقتصاد أوروبا من المرجح أن يتعافى في الربع الثاني من هذا العام لأن تسارع توزيع لقاحات كوفيد-19 سيسمح للحكومات بأن ترفع تدريجيا إجراءات العزل العام.

وأكد دومبروفسكيس، أن "أوروبا أبطأ في التعافي لأن سلطات الصحة العامة في الاتحاد الاوروبي استغرقت وقتا أطول من الولايات المتحدة أو بريطانيا في الموافقة على لقاحات للاستخدام العام.

وأردف: "نتوقع أن يعود الاقتصاد الاوروبي إلى مستويات ما قبل الأزمة في عام 2022."

وذكرت الوكالة أن "الاقتصاد الأوروبي انكمش 0.7 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 ويتوقع خبراء اقتصاديون أنه سينكمش مجددا في الربع الأول من هذا العام.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الاقتصادين الأمريكي والياباني سيعودان إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الجاري، لكن اقتصاد الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو لن يلحق بهما حتى العام القادم.

المصدر: روسيا اليوم

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