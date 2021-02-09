العراق: الكشف عن حقيقة “الغاء الامتحانات النهائية” لجميع المراحل الدراسية 2021

2021/02/09 | 09:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتداول وزارة التربية مقترحاً لالغاء الامتحانات الشهرية والكورسات واعتماد درجات نصف السنة للعام الدراسي 2020 ــ 2021.

وقال مدير عام المناهج في الوزارة عادل البصيصي لصحيفة ”الصباح”: ان “هيئة الرأي بالوزارة قدمت مقترحا تم رفعه لوزير التربية علي مخلف الدليمي، يقضي باعتماد درجات امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 كدرجة للامتحانات الشهرية والكورس الاول للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية”.

ونفى البصيصي “وجود اي توجه لالغاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2020 ـ 2021».

وبين ان “المقترح قيد المداولة حاليا بين الوزير وهيئة الرأي وعند استحصال الموافقة النهائية عليه سيتم تعميم كتاب رسمي بذلك للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات».

واوضح ان “المقترح بني على اساس تزايد حالات الاصابات بفيروس كورونا والوضع العام للبلد وقلة ايام الدوام للطلبة والتلاميذ وتكييف المناهج، اذ اثرت هذه الظروف اجمعها في سير العام الدراسي وتطبيق الخطة الدراسية التي اعدت له مسبقا».

وكانت وزارة التربية قد وجهت امس المديريات العامة في بغداد والمحافظات بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي 2020 – 2021

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