جميلة و جميل - حسين علوان حسين

2021/02/09 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين خرجت جميلة من دارها الكائن في حي الوحدة إلى شارع الصناعة مهرولة و هي تؤشر بساعديها لسيارة أجرة مسرعة بالتوقف .



فَرْمَلَ السائق سيارته ، فتوقفت ، و رجع للخلف جانباً حتى اصطف قرب جميلة .



سارعت الشابة بفتح الباب الخلفي للسيارة ، و رمت نفسها في داخلها و هي تقول مرتعبة :- الله يخليك ، بسرعة للباب الشرقي .



صار انفجار ، و أخي جميل يشتغل هناك .- و لكن كل الطرق للباب الشرقي قد تم اغلاقها الآن .





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