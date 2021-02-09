تقرير يكشف.. العراق ثانياً بعد إيران في ’وفيات كورونا’ بالشرق الأوسط

2021/02/09 | 09:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

احتل العراق المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الدول تضرراً بجائحة فيروس كورونا المستجد في المنطقة من ...

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