البياتي يحذر من مخططات تحويل طريق الحرير باتجاه السعودية والمنطقة الغربية

2021/02/09 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر المحلل السياسي كامل البياتي من مخططات سياسية تقودها بعض الاطراف لحرف مسار طريق الحرير وتحويله باتجاه السعودية والمنطقة الغربية بدلا من دخوله المحافظات الجنوبية باتجاه الشمال.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الاونة الاخيرة شهدت زيارة بعض المسؤولين العراقيين الى الكويت واللقاء ببعض الاطراف الخليجية في وقت تأجلت فيه بعض مشاريع الربط السككي مع العراق وانشاء طريق الحرير”.واضاف ان “بعض الاطراف تحاول حرف مسار طريق الحرير وتحويله الى السعودية والاردن ليدخل العراق من المنطقة الغربية ومن ثم يتوجه نحو الشمال وصولا الى تركيا واوروبا”.وبين ان “فكرة الاقليم السني لم يتم نسيانها ولكنها قد تكون مؤجلة لحين تنفيذ طريق الحرير ودخوله المنطقة الغربية، حيث تقوم بعض الاطراف السياسية بتجهيز (الطبخة) مع الاطراف الخليجية للحصول على دعمها في الانتخابات مقابل تحويل الطريق المذكور باتجاهها”.



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