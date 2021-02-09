سعر النفط يرتفع بنسبة 2% ويسجل اعلى مستوى في عام

2021/02/09 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صعدت صعدت العقود الآجلة للنفط، اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، وتخطى خام برنت مستوى 60 دولارا للبرميل بدعم من تخفيضات في الإمدادات بين منتجين رئيسيين وآمال بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقد ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.22 دولار، أو ما يعادل 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل، كما وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار، أو 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 57.97 دلار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ كانون الثاني 2020 .

جدير بالذكر ان برنت والخام الأميركي ارتفعا أكثر من 60 بالمئة منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي، بدعم من تفاؤل بشأن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وتخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة أوبك+.

ا.ح

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