“ستنعكس إيجابا على الطاقة”.. إيران تزيد كميات الغاز المجهز لمحطات الكهرباء العراقية

2021/02/09 | 09:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، عن قيام الجانب الإيراني بزيادة كميات الغاز المجهزة للعراق بعد أن انخفضت خلال اليومين الماضيين، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “الجانب الإيراني قام أمس الأول الأحد بزيادة حجم الغاز الموجه الى العراق، ليصل الى 13 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بعد أن كان 7 ملايين قدم مكعب قياسي خلال الايام السابقة”.

وأضاف العبادي، أنه “تم ضخ الـ 6 ملايين لتر الاضافية من الجانب الايراني باتجاه المناطق الجنوبية للعراق، ما حدا بملاكات الوزارة الى المباشرة بتحويل هذه الكميات الى المنطقة الوسطى، لضمان تشغيل المحطات التي تحتاج الى هذه الكميات من الغاز، لأن محطات المناطق الجنوبية يتوفر لها الغاز بشكل لا بأس به من المنشآت المحلية».

وأوضح، أن “العقد المبرم مع الجانب الايراني يقضي بتجهيز العراق بـ 50 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، إلا أن المشكلات الفنية والديون المترتبة على العراق أدت الى خفض الكميات الى 7 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً، ما تسبب بضياع ما يقارب الـ 6 آلاف ميغاواط كانت تنتج من المحطات التي تعتمد على هذا الغاز”.

ولفت العبادي إلى أن “الكمية المضافة والبالغة 6 ملايين قدم مكعب قياسي، ستسهم برفد المنظومة بطاقات إضافية ما سينعكس إيجاباً على تجهيز المواطنين بساعات إضافية من الكهرباء».



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