رواتب الموظفين… “وزارة واحدة” توطن رواتب موظفيها على 19 مصرفاً

2021/02/09 | 09:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اصدرت وزارة الداخلية، امس الاثنين، اعماما لجميع تشكيلاتها ومفاصلها بالمباشرة بتوطين رواتب المنتسبين والموظفين في المحافظات ممن لم توطن رواتبهم ضمن الوجبة

الثانية.



واضافت في بيان أن “التوطين حسب اختيار المنتسب أو الموظف لاحد المصارف البالغ عددها 19 مصرفاً والمخولة من قبل البنك المركزي العراقي».

وشددت على “ضرورة تقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها والعمل على متابعة موضوع التوطين بما يضمن اعطاء حقوق العاملين في الوزارة».

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