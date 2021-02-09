المنافذ تحبط تهريب شحنة كفوف طبية بميناء ام قصر الشمالي

2021/02/09 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، احباط تهريب شحنة تحتوي على العشرات من الكفوف الطبية، في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم ضبط حاوية تحتوي على (كفوف طبية) بواقع (370 كارتون) مخبأة خلف البضاعة الرئيسية أدوات احتياطية للعجلات بغية تهريبها في ميناء […]

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