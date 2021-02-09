ديالى.. انخفاض اصابات كورونا إلى النصف خلال 24 ساعة

2021/02/09 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء ،انخفاض اصابات فيروس كورونا الى النصف بمعدل الاصابات بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "فرق ديالى الصحية اجرت فحوصات لـ٩١٧حالة اشتباه خلال الساعات 24 الماضية وتبين بان 42 منها مصابة وهو يمثل انخفاض للنصف قياسا بالاحصائية السابقة ".واضاف العزاوي،ان" حالات الشفاء بلغت 26 وهو اقل معدل يومي خلال العام الجاري فيما لم تسجل المحافظة اي حالة وفاة"، لافتا الى ان "تراكمية الاصابات حتى الان بلغت 23674 اصابة والشفاء 23175اصابة والوفيات 278 حالة ".

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