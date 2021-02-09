راموس يوجه رسالة لجمهور الريال بعد جراحة الركبة: أريد العودة بأسرع وقت

2021/02/09 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

وجه سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، رسالة إلى جمهور النادي، وذلك بعد إجرائه جراحة في الركبة يوم السبت الماضي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن راموس سيغيب عن تشكيلة ريال مدريد لمدة شهر ونصف الشهر تقريباً، وذلك لإتمام رحلة تعافيه من الجراحة.

ونقلت الصحيفة حديث راموس المُوجه لجمهور الميرنجي عبر تويتر، وقال فيه، " أهلا بالجميع، لقد عُدت إلى المنزل، خضعت لجراحة ولا يرغب أحد في أن يكون في موقف مثل هذا، ولكن أشكر الله فكل شيء سار على ما يُرام".

وأشار راموس إلى أن الجراحة كانت بناءً على استشارة طبية ولم يكن أمامه خيار آخر، وتابع قائلاً ،" أنا سعيد للغاية بكيفية سير الأمور، وسأحاول أن أعود في أسرع وقتٍ مُمكن لمُساعدة الفريق فهناك موسم طويل أمامنا".

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