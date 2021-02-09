إصابة مسن وطفل بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز الكلور في محافظة عراقية- عاجل

2021/02/09 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (09 شباط 2021)، بإصابة رجل مسن وطفل بحالات اختناق بسبب تسرب محدود لغاز الكلور في جوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تمت السيطرة على تسرب محدود لغاز الكلور في مجمع اسالة مادة قرية الرسول قرب ناحية بني سعد 20كم جنوب غرب بعقوبة".

وأضاف، أن "تسرب الغاز بدأ في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، ما أدى إلى إصابة مسن وطفل بحالات اختناق".وأشار إلى أن "فريقاً من دائرة الماء والدفاع المدني اتخذت الاجراءات الاحترازية لاحتواء الموقف، مع طمأنة الأهالي، والوضع تحت السيطرة حاليا".

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