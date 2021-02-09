إيران: عضو في القوات المسلحة وفر الإمكانات لاغتيال زادة

2021/02/09 | 09:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد وزير الامن الايراني محمود علوي، ان الاعداء يسعون لضرب الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية الا انها تحظى اليوم بمستوى عال من الامن، مشيرا إلى أن عضوا في قواتنا المسلحة وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووي فخري زادة.

وقال في حوار مع التلفزيون الإيراني نشرته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، “لقد سعى الاعداء في مراحل للاخلال والمساس بامن البلاد الا انه وبعناية الباري تعالى وجهود كوادر الامن وجميع الاجهزة العاملة في مجال الامن تمكنا من العبور من هذه المنعطفات الخطيرة بحيث ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم تحظى بمستوى عال من الامن”.

وأضاف أن “الدول الاوروبية لا يمكنها اليوم التحدث مع الشعب الايراني بلغة التسلط والاستعلاء واضاف: بعناية الباري تعالى فقد تم اجهاض كل التهديدات بمقاومة الشعب والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة”.

وحول عملية اغتيال العالم في المجال الدفاعي والنووي الايراني الشهيد محسن فخري زادة قبل عدة اشهر في منطقة دماوند التابعة لطهران قال علوي: “لقد كنا قد اعلنا لهم (الجهة المعنية) عن الاماكن التي يمكن ان يستخدمها (الاعداء) لتنفيذ عملياتهم وان وزارة الامن قالت قبل 5 ايام فقط من عملية اغتيال الشهيد محسن فخري زادة بانهم يخططون لاغتياله في هذا المكان ولم نكن نعلم موعد العملية”.

وأوضح علوي، أن “الشخص الذي وفر الامكانيات اللوجستية لعملية الاغتيال كان من افراد القوات المسلحة ونحن لا يمكننا القيام بعمل استخباري في هذا المجال”.



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