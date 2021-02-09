عبوة ناسفة تستهدف جسر البنوك شمال شرق بغداد

2021/02/09 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، بان عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك شمال شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك في وقت متأخر من ليلة أمس".واوضح ان "القوات الامنية اغلقت الطرق المؤدية الى موقع الانفجار"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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