سليم همزة لـ / نينا / : تمرير الموازنة بدون الاكراد ..بادرة خطيرة جدا تبعد الاقليم عن العراق

2021/02/09 | 09:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة القانونية سليم همزة ضرورة تمرير الموازنة العامة للدولة بتوافق سياسي .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : تمریر الموازنة بدون الكرد بادرة خطیرة جدا ورسالة واضحة من قبل الشیعة والسنة ان العراق مازال فی مرحلة الطائفیة والمذهبیة المقیتة حسب تعبيره.واضاف همزة ان : سعي البعض لتمريرها دون الكرد امر غير مقبول ومرفوض خاصة وان الكرد مكون اساسي مهم في العملية السياسية .واوضح ان : هذا الاجراء ان تم سيدفع الاقلیم لكی یبتعد عن العراق ویقترب من الدول الاقلیمیة.معربا عن الامل بلقاء جديد بين الاقليم والمركز لحل الملفات العالقة والتصويت على الموازنة من قبل الجميع./انتهى3

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