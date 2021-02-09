ولاية جورجيا تفتح تحقيقا رسميا مع الرئيس السابق دونالد ترامب

2021/02/09 | 09:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، أن المكتب فتح تحقيقا رسميا في جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية عام 2020.وجاء التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من كانون الثاني ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرجر لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناء على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين ".وقال والتر جونز، المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".وأضاف جونز:" ان أي جهود قانونية أخرى ستُترك للمدعي العام"./انتهى2

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