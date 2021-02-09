بدء اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى مع نظيره الإيراني  

2021/02/09 | 09:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

بدأ، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع نظيره الإيراني السيد إبراهيم رئيسي.

ومن المقرر ان يبحث الجانبان التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي والقانوني ولاسيما في ملف اغتيال قادة النصر.

وكان رئيسي وصل، مساء امس الاثنين، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، وقد توجه فور وصوله الى موقع الجريمة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي.



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