“معرقل واحد” يوقف إقرار موازنة 2021 في العراق سريعاً: هذا مايجب حصوله ؟

2021/02/09 | 09:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إن نهاية الأسبوع الحالي أو المقبل سترسل الحكومة مشروع موازنة 2021 إلى البرلمان للتصويت عليها.

وذكر عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي، إن لجنته “أجرت تعديلات بسيطة ومراجعات طفيفة على مشروع قانون الموازنة (أمس) الاثنين”، مبينا أن “إقرار قانون الموازنة متوقف على حصة الإقليم”.

ويضيف كوجر أن “مشروع قانون الموازنة وبعد التعديلات أرسل يوم الاحد الماضي الى الحكومة من أجل الاطلاع عليه”، مبينا ان “الحكومة تحتاج الى يومين أو اكثر للاطلاع على التعديلات ومن ثم ارسالها الى البرلمان من أجل التصويت عليها، بالتالي نتوقع أن يتم هذا الأمر نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل”.

وتزداد التداعيات الاجتماعية والاقتصادية منذ رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بعدما انعكست بشكل سريع على أسعار السلع والخدمات في البلاد، مع استمرار مخاوف من ارتفاع غير منضبط للأسعار في الاسواق العراقية فيما برز في الاثناء مقترح نيابي يدعو لاستثمار التطور العالمي المشجع بارتفاع اسعار النفط لتعديل سعر الصرف الحالي.

ويحمل نواب في البرلمان الحكومة ووزير المالية بشكل خاص بالوقوف وراء قرار تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار.

وقدم 40 نائبا في البرلمان، في وقت سابق، طلبا لرئاسة مجلس النواب، لاستجواب وزير المالية علي علاوي، على خلفية تخفيض قيمة العملة، فيما لا يستبعد نواب آخرون في البرلمان أن تخفيض سعر الصرف كان باتفاق بين قادة كتل النواب والحكومة.

وكانت وزارة المالية، قد اقترحت تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 الذي ينتظر مصادقة البرلمان، الامر الذي اثار موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية، حيث بررته الوزارة بتعرض البلاد لأزمة مالية إثر تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، جراء تفشي فيروس كورونا.

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