2021/02/09 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني _ طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط وهيئة النزاهة بتفعيل القائمة السوداء للشركات الفاسدة وإدراج الشركات التي تلاعبت بمقدرات الشعب العراقي وتواطأت مع الفاسدين على هذه القائمة، ومن بينها شركة نورنكو الصينية، مبينة أن بيروقراطية بعض الوزراء هي السبب في تمادي هذه الشركات .وقالت في بيان اليوم :” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب تطالب بإدراج شركة صينية ضمن “القائمة السوداء”: تواطأت مع الفاسدين المركز الخبري الوطني.

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