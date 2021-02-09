2021/02/09 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني _ طالبت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، بتفعيل القائمة السوداء للشركات الفاسدة وإدراج الشركات التي تلاعبت بمقدرات الشعب العراقي وتواطأت مع الفاسدين ومن بينها شركة نورنكو الصينية.وقالت نصيف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “ملايين الدولارات من المال العام أهدرت على الشركات الفاسدة والمقاولين واللصوص خلال السنوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبه تطالب بإدراج شركة صينية ضمن “القائمة السوداء”: تواطأت مع الفاسدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبه تطالب بإدراج شركة صينية ضمن “القائمة السوداء”: تواطأت مع الفاسدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبه تطالب بإدراج شركة صينية ضمن “القائمة السوداء”: تواطأت مع الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).