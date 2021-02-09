2021/02/09 | 09:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الثلاثاء، رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط وهيئة النزاهة بتفعيل القائمة السوداء للشركات الفاسدة وإدراج الشركات التي تلاعبت بمقدرات الشعب العراقي وتواطأت مع الفاسدين على هذه القائمة، ومن بينها شركة نورنكو الصينية، مبينة أن بيروقراطية بعض الوزراء هي السبب في تمادي هذه الشركات .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملايين الدولارات من المال العام أهدرت على الشركات الفاسدة والمقاولين واللصوص خلال السنوات الماضية، ومن بين هذه الشركات شركة نورنكو التي أحيل إليها مشروع انشاء مركز معالجة النفط الخام في المنطقة الجنوبية لحقل شرق بغداد النفطي ( ۰۷۷-۱۸ – EPCC PROJECT ( SC بقيمة 167 مليون دولار، حيث فازت هذه الشركة بالتحليل الفني والتجاري، علماً أن مشروع انشاء انابيب النفط والغاز والماء بين موقعي s1 – s۲ تمت احالته الى نفس الشركة، وبدورها أحالته لمجموعة شركات عراقية (مقاول ثانوي) ، واغلب تلك الشركات ليست لديها اعمال مماثلة “.وأوضحت :” ان شركة نورنکو حصلت في عام ۲۰۱۹ على اكثر من ۳۰ عقد عمل مع المشغل الرئيسي لحقل شرق بغداد النفطي ولم تنفذ ۹۰ % من تلك العقود المبرمة مع شركة EBS الصينية تنفيذا مباشراً بل تمت احالة تلك العقود الى شركات أخرى، علماً بأن اغلب اسهم شركة نورنكو عائدة لزوجة وإبنة المدير المفوض لشرکة EBS الصينية السيد ( جان بي ) ” ، متسائلة :” لماذا لم يقم وزير التخطيط بإدراج هذه الشركة على القائمة السوداء رغم اعطاء كل الأوليات عن فساد هذه الشركة؟ “.وأضافت نصيف :” من المؤسف أن بيروقراطية بعض الوزراء هي السبب في تمادي هذه الشركات في فسادها ونهبها للمال العام ” ، مشددة على ” ضرورة قيام رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط وهيئة النزاهة بتفعيل القائمة السوداء للشركات الفاسدة ومنع أي شركة مشبوهة من العمل في العراق ومحاسبة أي مسؤول حكومي يحاول التعامل معها أو مجرد قيامه بالتفاوض معها حول المشاريع “.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات نيابية بتفعيل القائمة السوداء للشركات الفاسدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات نيابية بتفعيل القائمة السوداء للشركات الفاسدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).