التربية تدرس مقترحاً لإلغاء الامتحانات الشهرية

2021/02/09 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء عن مقترح يجري تداوله بين الوزير علي الدليمي وهيئة الرأي بالوزارة، يقضي باعتماد درجات نصف السنة كدرجة للامتحانات الشهرية والكورس الأول.

مدير عام المناهج في الوزارة عادل البصيصي قال في تصريحات صحفية، إن “هيئة الرأي بالوزارة قدمت مقترحا تم رفعه لوزير التربية علي مخلف الدليمي، يقضي باعتماد درجات امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 كدرجة للامتحانات الشهرية والكورس الاول للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية”.

وأوضح البصيصي، أن “المقترح قيد المداولة حاليا بين الوزير وهيئة الرأي وعند استحصال الموافقة النهائية عليه سيتم تعميم كتاب رسمي بذلك للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات”.

وتابع، أن “المقترح بني على أساس تزايد حالات الاصابات بفيروس كورونا والوضع العام للبلد وقلة ايام الدوام للطلبة والتلاميذ وتكييف المناهج، اذ اثرت هذه الظروف اجمعها في سير العام الدراسي وتطبيق الخطة الدراسية التي اعدت له مسبقا”.

ونفى البصيصي “وجود اي توجه لإلغاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2020 ـ 2021”.

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